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Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalık
AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE BİR İŞLETME SAHİBİ KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN PERSONELLERİNİN TEK TİP GİYSİLERİNİN ARKASINA VE ÖNÜNE "KADINA ŞİDDETE HAYIR" YAZDIRDI. MÜŞTERİLERİNE BU ŞEKİLDE HİZMET EDEN GARSONLARI GÖREN VATANDAŞLAR DA UYGULAMADAN GAYET MEMNUN.
AMASYA 07.09.2020, 10:07
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Amasya’nın Suluova ilçesinde bir işletme sahibi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için personellerinin tek tip giysilerinin arkasına ve önüne "Kadına şiddete hayır" yazdırdı. Müşterilerine bu şekilde hizmet eden garsonları gören vatandaşlar da uygulamadan gayet memnun.
Nevin İldeş, “Çok güzel bir uygulama yapılmış, işletme sahibine de teşekkür ediyoruz bu konuda duyarlı olduğu için. Biz de ’kadına şiddete hayır’ diyoruz” dedi.
İşletme sahibi Aslan İldeş, “Kadına şiddete duyarsız kalmak istemedik. Duyarlı olalım istedik, kadınlar bir çiçektir. Şiddete hayır” ifadelerini kullandı.
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