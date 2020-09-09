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Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalığa teşekkür plaketi

KADINA ŞİDDETE KARŞI TİŞÖRTLÜ FARKINDALIK YAPAN O İŞLETMEYE TEŞEKKÜR PLAKETİ

AMASYA 09.09.2020, 17:01
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Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalığa teşekkür plaketi

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir işletme sahibi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için personellerinin tek tip giysilerinin arkasına ve önüne "Kadına şiddete hayır" yazdırdı. Bunun üzerine Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt o işletmeye ziyarette bulunarak oluşturduğu farkındalık için teşekkür plaketi verdi.

Son zamanlarda kadınlara gösterilen şiddet olaylarından etkilendiklerini dile getiren işletme sahibi Aslan İldeş,"Her türlü şiddetin karşısındayız. Bu amaçla kadınlarımıza karşı gösterilen şiddete karşı tepki göstermek amacıyla tişörtlü farkındalık oluşturmak istedik. Müşterilerimiz bu uygulamadan oldukça memnun kaldılar ve bizlere destek verdiler. Ayrıca teşekkür ziyaretinde bulunarak bizleri onure eden Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt’a ve il müdürlüğü personellerine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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