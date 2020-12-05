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İyilik Hareketi yardımlarına devam ediyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde gönüllü gençler tarafından oluşturulan "İyilik Hareketi", ihtiyaç sahibi ailelere, aile başı 10 çuval kışlık odun yardımında bulundu.

AMASYA 05.12.2020, 08:47
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İyilik Hareketi yardımlarına devam ediyor
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Amasya’nın Taşova ilçesinde gönüllü gençler tarafından oluşturulan "İyilik Hareketi", ihtiyaç sahibi ailelere, aile başı 10 çuval kışlık odun yardımında bulundu.

İyilik Hareketi üyesi ve aynı zamanda Yeşilırmak Mahallesi Muhtarı Nurdan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak, kış aylarında yakacak ihyacı olan aile kalmamasını amaçladıklarını söyledi.

Bu hareketin bir gönül seferberliğine dönüştüğünü dile getiren Muhtar Yılmaz, destek olan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
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