İlçede yaklaşık 20 bin kişiye eğitim verilecek

Suluova’da ilçe protokolüne yönelik olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi’ verildi.

Suluova Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitime; İlçe Kaymakamı Abdullah Şen’in yanı sıra ilçede görev yapan ilçe protokolü katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan ve bu eğitimin ilçede 20 bin kişiye verileceğinin altını çizen Suluova İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı Afet ve Acil Yönetim Başkanlığımız önemli bir girişim başlattı ve 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etti. Allah kentimizi, ilimizi, ülkemizi ve tüm dünyayı afetlerden, felaketlerden korusun. Afetlerin, felaketlerin ne zaman, nerede olacağı ne yazık ki bilinmiyor. Olması durumunda da hepimizin hazırlıklı olması ve ne yapılacağını bilmesi gerekiyor. Eğitimin önemini kavrayarak afet ve deprem farkındalığına yönelik biraz daha bilinçli hale gelmek için bugün burada toplandık. Umarım hepimize faydalı olur" dedi.

Eğitim programının ilk kısmında Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan, Afet Farkındalık Eğitimi, AFAD Gönüllülük Sistemi ve Türkiye Afet Müdahale Planı’nı anlattı. Ayrıca eğitimde, deprem, sel, heyelan, fırtına, hortum, çığ gibi doğal afetler ile yangınlar gibi acil durumların öncesinde alınması gereken tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine dikkat çekildi.

’Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler’ ve ’Deprem Sonrası İlk 6 Saatte Yapılacaklar’ konularının üzerinde duran Özgan, eğitimde ’Afet ve Acil Durum Çantasının olası afet durumu öncesinde hazırlanmasının önemine değindi.

Afete hazırlık, afet anında yapılması gerekenler ve afetler sonrası yapılması gerekenler, arama kurtarma, yangın, ilkyardım, kurtarma teknikleri, sığınaklar ve ikaz alarm gibi konuların teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim, sivil savunma ve servisleri konusu ile tamamlandı.