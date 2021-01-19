İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı

Amasya’da kamu yatırımlarının değerlendirildiği 2021 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında yapıldı.

İlde 2020 yılı sonu itibarıyla yatırımcı bölge ve il müdürlükleri ile belediyelere ait olmak üzere toplam 447 kamu yatırımından 319’nun tamamlanırken diğerlerinin devam ettiğini belirten Vali Masatlı, “Projelerin toplam tutarı 3,5 milyar TL, toplam harcama tutarı 2,1 milyar TL’dir. 2020 yılı ödeneği 752 milyon TL olup bu ödenekten 550 milyon TL harcanmıştır. Projelerde yüzde 60 nakdi, yüzde 83 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kurumlarının devam eden projeleriyle, bu yıl başlanacak projelerde kurumlar arası işbirliğinin arttırılarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

İl koordinasyon kurulu toplantılarının İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen İl Yatırım Takip Sistemi aracılığıyla da takip edildiğine değinen Masatlı, “2020 yılı hepimizin malumu olduğu üzere salgın hastalıkla ve çeşitli afetlerle geçti. Buna rağmen ülkemiz her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde tüm dünyaya örnek olan pek çok çalışmaya ve yardıma imza atmıştır. 2021 yılının daha güzel geçmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz gerekli planlamaları yapmış durumdadır. Burada hepimiz bir kamu görevi icra ediyoruz. Üzerimize aldığımız bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek, bizden sonra gelen arkadaşlarımıza devretmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Hepimiz bu anlayışla ‘halka hizmeti, hakka hizmet bilerek’ görev yapmalı ve ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için gayret göstermeliyiz. Hepinize katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyor, 2021 yılının İlimize ve ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından sürdürdükleri projelere ilişkin sunumlar yapılarak kurul üyelerinin soruları cevaplandırıldı. Toplantıda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Turgay İlhan ve ilçe kaymakamları da yer aldı.