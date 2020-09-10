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Huzurevi personellerine teşekkür belgesi

HUZUREVİ PERSONELLERİNE TEŞEKKÜR BELGESİ

AMASYA 10.09.2020, 14:25
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Huzurevi personellerine teşekkür belgesi

Korona virüs salgını nedeniyle nisan ayından beri gerçekleştirdikleri fedakar çalışmaları takdir edilen Amasya’nın Merzifon Huzurevi personellerine teşekkür belgesi verildi.

Merzifon Huzurevi personelleri, korona virüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla 2020 Nisan ayından beri mesailerine 14’er günlük vardiya şeklinde Kovid-19 testi yaptırarak başladı. 14 gün hiç evlerine gitmeden İrfanlı Anadolu Lisesinin öğrenci yurdunda kalan personelleri takdir eden Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, personelleri teşekkür belgesi ile onurlandırdı.

Teşekkür belgesi alan huzurevi personelleri, motivasyonlarının arttığını ve huzurevi sakinlerini mutlu etmek için azimle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Personellerin büyük fedakarlıkla mesai harcadıklarını dile getiren Huzurevi Müdürü Sedat Altınok, “İl Müdürümüzün çalışmalarımızı ve çalışanlarımızın bu fedakarlıklarını teşekkür belgesi ile onurlandırması bütün huzurevi personellerini mutlu etmiş, motivasyonlarını arttırmış ve burada ikamet etmekte olan yaşlılarımızı mutlu etmek için azimlerini daha da arttırmıştır. Bu anlamda İl Müdürümüze teşekkür ederiz” dedi.

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