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HES kodu olmayan pazara alınmıyor

Suluova Halk Pazarı’na girişlerde korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçildi.

AMASYA 25.12.2020, 21:42
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HES kodu olmayan pazara alınmıyor

Suluova Halk Pazarı’na girişlerde korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçildi.

HES kodu olmayanlar pazara alınmazken, bazı vatandaşlar ise "Haberimiz yoktu", "5 dakika girip hemen çıkarız", "Bu seferliğine görmezden gelin" gibi sözlerle zabıta ekiplerine zorluk çıkardı. Polis ve Zabıta kesinlikle müsaade etmedi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ve Amasya İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, 1 Aralık’tan itibaren pazar yerlerinde zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması, Suluova’da Salı ve Cumartesi (Cuma) günü kurulan sebze Pazarı’nda da uygulanmaya başlandı.

Suluova Emniyet Müdürlüğü ve Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Zabıta Amirliği ekipleri, Suluova Halk Pazarı’na girişlerde vatandaşların HES kodunu kontrol etti. HES kodu olmayan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını söyleyerek pazara alınırken, "Kimliğimi unuttum" diyerek pazara girmek isteyen vatandaşlar ise geri çevrildi. HES kodu olmayan vatandaşlar ve ekipler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Kimi vatandaşlar; "Hemen bir şey alıp çıkacağım", "Çocuğumla geldim, evim uzak, bu seferlik mazur görün", derken kimisi ise "Telefon kullanmıyorum" ve "HES kodundan haberim yok" gibi gerekçelerle pazara girmek istedi. Öte yandan, zabıtaya fark ettirmeden içeri girmek isteyen vatandaşlar da güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak geri çevrildi.

Tezgahların başında kalabalık oluşturan vatandaşları da zabıta ekipleri sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Pazar esnafının HES kodları da zabıta ekipleri tarafından tek tek kontrol edildi. Yetkililer, pazar esnafından risk taşıyan kimsenin olmadığını kaydetti. Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Amirliği ekiplerinin kuş uçurtmadığı pazar alanında, ayrıca sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda anonslarla vatandaşlar uyarıldı.
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