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Hatay Karaman koronavirüse yenik düştü

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hatay Karaman, korona virüse (Kovid-19) yenik düştü.

AMASYA 04.12.2020, 16:32
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Hatay Karaman koronavirüse yenik düştü
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Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hatay Karaman, korona virüse (Kovid-19) yenik düştü.

1993-2013 yılları arasında Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığı yapan evli ve 2 çocuk babası Karaman, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Karaman, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse’nin de katılımıyla kılınan cenaze merasiminin ardından Tekirdede mezarlığında defnedildi.
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