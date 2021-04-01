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Genç yazar ilk kitabını Başkan Üçok’a hediye etti

Amasya’nın Suluova ilçesinde ikamet eden genç yazar Nur Sultan Kaya, ziyarette bulunduğu Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’a baskıdan çıkan ilk kitabını hediye etti.

AMASYA 01.04.2021, 16:27
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Genç yazar ilk kitabını Başkan Üçok’a hediye etti

Amasya’nın Suluova ilçesinde ikamet eden genç yazar Nur Sultan Kaya, ziyarette bulunduğu Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’a baskıdan çıkan ilk kitabını hediye etti.

Suluovalı genç yazar Nur Sultan Kaya "Büyüdükçe değil, yaşadıkça öğrenirsin" adlı kitabının içeriği hakkında Başkan Üçok’a bilgi verdi. Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Bugün İlçemizin genç kalemi Nur Sultan Kaya kardeşimiz ziyaretime gelerek, kendi yazmış olduğu ’Büyüdükçe Değil, Yaşadıkça Öğrenirsin’ adlı kitabını hediye etti. Böylesi genç kardeşimizin bu kadar güzel çalışma ortaya koyması beni fazlasıyla memnun etti. Kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
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