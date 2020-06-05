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Fiziksel mesafeli 2. cuma namazı kılındı

FİZİKSEL MESAFELİ 2.CUMA NAMAZI KILINDI

Fiziksel mesafeli 2. cuma namazı kılındı

FİZİKSEL MESAFELİ 2.CUMA NAMAZI KILINDI

05 Haziran 2020 Cuma 16:39
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Fiziksel mesafeli 2. cuma namazı kılındı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bugün ikinci cuma namazı kılındı.

Merzifon’da normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra ilk cuma namazı önceki hafta 29 Mayıs 2020 Cuma günü kılınmasının ardından ikinci cuma namazı ise bugün Cumhuriyet Meydanı, Paşa Cami, Medrese Cami, Ulu Cami ve belirlenen diğer camilerde kalabalık bir cemaatle kılındı.

Din görevlileri tarafından camilerin avlusu ile belirlenen alanlarda işaretlemeler yaptı. Cemaat, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metre aralıklarla saf tuttu.

Aylar sonra ikinci cuma namazını kılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Merzifon halkı, virüs salgınının kısa sürede bitmesini temenni etti.

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