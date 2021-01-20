Dümen: “Esnaf ve sanatkarımızın yanındayız”

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Dümen, korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde zor günler geçiren esnaf ve sanatkarın daima yanında olduklarını belirtti.

Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Hatay Karaman’ın ardından görevi üstlenen Mustafa Dümen, “Esnaf ve sanatkarımıza bu zor günlerinde bir nebze yardımcı olabilmek için Kovid-19 Nefes Kredisi adı altında yönetim kurulumuz ve personelimizle gece gündüz çalışarak en kısa sürede bin kişiye 25 milyon lira destek kredisi kullandırılmış olup halen destek kredisini kullandırmaya devam etmekteyiz” dedi.

Kooperatifin asıl faaliyet konusu olan esnaf ve sanatkarların işletmelerini geliştirmek amacıyla işletme kredisi, yatırım destek kredisi ve genç girişimci kredisi adı altında toplamda 138 milyon 586 bin liralık kredi kullandırıldığına değinen Dümen, faaliyetlerde eşitlik ilkesine uygun davrandıklarını belirterek 1 Mart tarihine kadar ertelenen seçimli olağan genel kurulda aday olacağını vurguladı.

Toplantıda Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse ve birlik üyesi odaların başkanları da yer aldı.