Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Amasya’nın Suluova ilçesinde inşa edeceği Çukurören Barajı için imzalar atıldı.

DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve yüklenici firma yetkilileri arasında Çukurören Barajı ve sulaması planlama mühendislik hizmetleri danışmanlık hizmet alımı için imzalar atıldı.

Bölge Müdürü Gökçe, projenin hayırlı olmasını diledi.