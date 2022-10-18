Belediyeden Şeyhcui mahallesine semt pazarı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın Şeyhcui mahallesi sakinlerine söz verdiği kapalı semt pazarının kurulması için çalışmalar başladı.

Semt pazarının modern kent kimliğine uygun olarak yapılmasını planladıklarını belirten Başkan Sarı, “Seçim dönemi ve sonrasında Şeyhcui mahalle sakinlerimiz kapalı semt pazarı için bizden yoğun istekte bulunmuşlardı. Halkımız ve esnafımız artık olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alış verişlerini nezih bir ortamda yapabilecek” dedi.

2 katlı, 2 bin 405 metrekare alan üzerine kurulacak pazarın içerisinde 30 manav adası, 38 uzun tezgah, 52 kısa tezgah, 20 iş yeri, 85 araçlık otopark, mescit ve tuvalet yer alacak.