Başkan Üçok’tan vatandaşa "TMM" uyarısı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sokağa inip vatandaşları yeni tip korona virüse karşı maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı.

"Etkisinin kırılmasının tek yolu, tedbirlere sıkı sıkıya uymak" diyen Başkan Üçok, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda karşılaştığı vatandaşlara "Lütfen daha dikkatli ve tedbirde kararlı olalım" uyarısında bulundu.

Başkan Üçok vaka artışlarını durdurmak için kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi. Salgının hala devam ettiğini ve artış gösterdiğini kaydeden Üçok, "Etkisinin kırılmasının tek yolu, tedbirlere sıkı sıkıya uymak. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Lütfen daha dikkatli ve tedbirde kararlı olalım. Kovid-19 salgınının bulaşma riski yakın mesafede, kapalı ve kalabalık ortamda artar. Riski azaltmak için üç altın kuralımız olan temizlik, maske ve mesafeyi (TMM) unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.