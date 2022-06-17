Başkan Üçok: “Tek gündemimiz Suluova’mıza hizmet”

Suluova Belediyesi’nin Millet Caddesi ve Şehit Metehan Atmaca Caddesi’nde yaptığı asfalt çalışması tamamlandı.

Asfaltlanan yolları inceleyip personeline tatlı ikram eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Tek gündemimiz Suluova’mıza hizmet etmek” dedi.

İlçenin çehresini değiştirecek Millet Kıraathanesi ve Bilgi Evini çarşı merkezine bağlayan Millet Caddesinin önemine vurgu yapan Başkan Üçok, “Burayla birlikte ilçemize yeni bir ticari alan oluşturuyoruz. Şimdiden yolumuzun ve oluşturduğumuz ticari alanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Burada emek veren, alın teri döken çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.