Son Dakika
Başkan Üçok, "Gülümseten sonuç" diyerek son dakika paylaştı
BAŞKAN ÜÇOK, GÜLÜMSETEN SONUÇ DİYEREK SON DAKİKA PAYLAŞTI
AMASYA 11.09.2020, 19:33
2
Amasya’nın Suluova ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla arama çalışmalarına devam eden Suluova Belediyesi, yeni bir su kaynağına daha ulaştı.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluovalı vatandaşlara yeni bir "su" müjdesi daha verdi. Başkan Fatih Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suluovalı vatandaşlara, “Pazar Mahallesi Dere Caddesinde yürüttüğümüz içme suyu sondaj çalışması bizleri sevindirdi. Bulduğumuz bu güçlü su kaynağını önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız.Tüm Hemşehrilerime sabrınız için teşekkür ediyorum.” dedi.
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2020
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:34
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Karagümrük
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|21. Çaykur Rizespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Menemen Belediyespor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0