Başkan Üçok açıkladı: Suluova’ya yeni sanayi sitesi yapılacak

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçeye yeni bir sanayi sitesi kurulacağını açıkladı. “Küçük Sanayi Sitesinde artan iş yeri taleplerini karşılamak üzere Yenidoğan mahallemizde çevre yolu bitişiğinde 160 bin metrekarelik imarsız alanda yeni bir imar çalışması yaparak sanayi alanına dönüştürdük” dedi.

Mevcut sanayi sitesinin tam doluluk oranına ulaştığına işaret eden Başkan Üçok, “Mevcut sanayi sitemizde doluluk nedeniyle yer bulamayan üretim ve sanayiye dayalı işyerlerine bu çalışma ile imkan sağlarken aynı zamanda şehrin uygun olmayan yerlerinde ruhsatsız işyeri açan sanayi esnafını da sıkıntıdan kurtarmış oluyoruz” diye konuştu.

Üçok, “Yeni sanayi alanıyla birlikte hem ilçemizden hem de şehir dışından gelecek taleplerde karşılanmış olacaktır. Şehrimize ve esnafımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.