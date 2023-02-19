Başkan Üçok açıkladı: Minik Kalpler kreşinin kapısı depremzede ailelerin çocuklarına ücretsiz

Suluova Belediyesi’ne ait Minik Kalpler Kreş ve Gündüz Bakımevi, ilçeye gelen depremzede ailelerin çocuklarına ücretsiz eğitim verecek. Açıklamayı Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok yaptı.

10 ilde binlerce ölüme ve büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Suluova ilçesine gelen depremzede ailelerin çocuklarına ücret almadan kreşte eğitim vereceklerini belirten Başkan Üçok, “Salgın dolayısıyla bir süre kullanıma kapatmıştık. Yeniden hizmete açtığımızda ise ülkemizi derin bir yasa boğan deprem felaketiyle karşılaştık. Bizlerde ara verdiğimiz eğitim öğretimi yeniden başlatma ve ilçemize gelen depremzede ailelerimizin çocuklarına kreşimizde ücretsiz eğitim verme kararı aldık” diye konuştu.

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren Suluova Belediyesi’nin makine donanım ve personeliyle, ilçe halkının da yardımlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Üçok, afetin yaralının birlikte sarılacağını söyledi.