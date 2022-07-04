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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin.
Başkan Sarı’nın anne acısı
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın vefat eden annesi Azize Sarı, Taşova Uluköy’de son yolculuğuna uğurlandı.
AMASYA 04.07.2022, 15:05
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın vefat eden annesi Azize Sarı, Taşova Uluköy’de son yolculuğuna uğurlandı.
Uluköy Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazına Başkan Sarı’nın yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ile çok sayıda kişi katıldı.
Helallik alınmasının ardından aile kabristanlığına defnedilen annesinin tabutunun başında bir süre konuşan Başkan Sarı, acısını paylaşanlara teşekkür etti.