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Başkan Sarı’dan TEMA binası için yenileme talimatı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, fidan dikim etkinliği gerçekleştirilen TEMA Vakfı Amasya İl Temsilciliği’nde temsilcilik binasının daha iyi koşullarda hizmet vermesi için yenileme yapılması talimatı verdi.

AMASYA 25.11.2020, 21:03
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Başkan Sarı’dan TEMA binası için yenileme talimatı
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Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, fidan dikim etkinliği gerçekleştirilen TEMA Vakfı Amasya İl Temsilciliği’nde temsilcilik binasının daha iyi koşullarda hizmet vermesi için yenileme yapılması talimatı verdi.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği ve Yeşilırmak Ortaokulu tarafından şehit öğretmenler anısına düzenlenen etkinlikte fidan diken Başkan Sarı, anlamlı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Akbilek Mahallesi’nde bulunan il temsilciliği binası ve fidanlıkta bir dizi yenileme çalışmasında bulunulmasının gerekli olduğunu belirten Başkan Sarı, TEMA İl Temsilcisi Fazlı Özveren, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Şahin ve Ali Özel ile görüş alışverişinde bulundu.

TEMA Temsilcisi Özveren, Sarı’ya faaliyetlerine olan desteği dolayısıyla teşekkür etti. Anlamlı etkinlikte TEMA gönüllüleri de yer aldı.
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