Başkan Sarı’dan Nefes Derneği bağışçılarına teşekkür plaketi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nefes Derneği’ne yaptıkları bağışlarla binlerce ailenin yüzü güldüren hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi verdi.

Göreve geldiği günden bu güne kadar Nefes Derneği’ne bin 382 kişinin yardımda bulunurken nakdi olarak toplam yapılan yardımın 17 milyon 272 bin lira olduğunu açıklayan Başkan Sarı, “Ayni ve nakdi yardım yapılan kişi sayısı ise 137 bin 87 kişi. Ayrıca aylık gıda yardımı alan aile sayısı bin 307. Her ay verdiğimiz 250 TL’lik alış veriş kartlarıyla vatandaşlarımız yerel marketlerimizden ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Şu ana kadar 3 bin 814 depremzede vatandaşımıza ise yardımda bulunduk” dedi.

İş insanlarına destekleri için şükranlarını sunan Mehmet Sarı, “Biz bu yardımları ayrıştırmadan yapıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın tüm eksiklerini karşılamış olamasak da onların gözyaşına en azından bir mendil uzatabiliyoruz. İşte bu mendili uzatan el sizlerin elidir. Helal lokma yemelerine vesile olan eldir. Ben bugüne Amasya Belediyesi’nden ne Nefes Derneğimize, ne de başka bir yere bir kuruş para vermedim. Yalnızca sizlerin desteğiyle derneğimiz ve vatandaşlarımızın eksikleri tamamlandı. Açıkladığım tüm rakamlar bağışlanan tüm miktarlar resmi ve deftere işlenmiş şekilde kaydedilmiştir. Sizlerin destekleri önemlidir. Bir diğer yandan da sosyal devlet olmanın, Müslüman olmanın bir yolu da budur” diye konuştu.

6 Şubat’ta yaşanan depremlerin peşinden felaket bölgesine hızla yardım göndermeye çalıştıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, “Yaralar sarılırken devletimiz ve biz Amasya Belediyesi olarak el birliğiyle orada olduk, olmaya da devam edeceğiz. İlk anda giden araçlar içerisinde olmak bizim boynumuzun borcuydu. Gereğini 212 tır ve 27 iş makinesiyle beraber sağladık. Depremi duyduğumuz andan itibaren organize olan hal esnafımızla da yiyecek desteği, aynı gün içerisinde 1 tır ekmek, 1 tır su ve çok sayıda yiyecek maddesini bölgeye ulaştırdık. Halkımızın özverisi merhametiyle beraber el ele yaptığımız bu yardımlar sürecinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.