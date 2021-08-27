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Başkan Sarı, YKS’de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

AMASYA 27.08.2021, 19:45
Başkan Sarı, YKS’de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

TYT Türkiye 2’incisi Barış Öksüz, AYT Eşit Ağırlık Türkiye 30’uncusu Tarık Cin, Sayısal Türkiye 193’üncüsü Mahir Tilkicioğlu, Eşit Ağırlık Türkiye 174’üncüsü Dilara Erzurumluoğlu, Sayısal Türkiye 539’uncusu Arda Alper Gölbaşı ve Sayısal Türkiye 698’incisi Burak Emre Kılınç’ı kutlayan Başkan Sarı, kendilerine hedef koymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sarı, ödüllerini verdiği konuklarına başarılarının devamını diledi. Ziyarette, okul müdürü Ahmet Eren ve müdür yardımcısı Arslan Yurduseven de yer aldı.

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