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Başkan Sarı minik öğrencilere karne dağıttı
Amasya Belediyesi Çocuk Yuvası’nda yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı.
AMASYA 22.01.2021, 14:29
Amasya Belediyesi Çocuk Yuvası’nda yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı dolayısıyla karnelerini dağıtıp hediyeler verdiği öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.Başkan Sarı, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzlerini güldürmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.