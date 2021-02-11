Başkan Sarı: Bizim arkadaşlarımız, bizim belediyemiz bir numara olmalı”

Amasya Belediyesi bünyesindeki müzelerde görev yapan personele yönelik ‘Modern Müze Yönetimi Projesi’ kapsamındaki eğitim tamamlandı. Personelin sorumluğunun daha da arttığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Belediye olarak her zaman, her işte bir numaraya talibiz. Bizim arkadaşlarımız, bizim belediyemiz bir numara olmalı” dedi.

Başarısızlığı asla kabul etmediğini ve personelin eğitimine büyük önem verdiğini vurgulayan Başkan Sarı, “Önümüzde büyük projelerimiz var. Büyük programlarımız var. Yarın evlatlarınıza, torunlarınıza bunları şevkle anlatacaksınız. ‘Ben bu proje gerçekleştirilirken orada görev aldım’ diyebilecek durumda olmanız lazım. Bu manada ben arkadaşlarımızın daha da gayretli olmalarını istiyorum. Bizim varış menzilimizin olmadığını ve istirahatten sonra yeni bir durağa doğru yolculuğumuzun devam edeceğini düşünerek kızıl elma yolculuğunu sürdürmeliyiz. Kızıl elmaya ne kadar giderseniz, ömrünüz ne kadar yetişirse o sizin nasibinizdir” diye konuştu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen eğitimin sertifika töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de, turizmde gelişimini sürdüren Amasya’da yapılan çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Amasya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Oğuzhan Zobu ise belediyenin sorumluluğundaki üç müze ve iki ören yeri ile kent turizmine katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

Eğitime katılan personele belgelerinin verildiği Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi’ndeki törende Başkan Başdanışmanı Ahmet Yenihan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Tufanoğlu ve OKA İl Koordinatörü Erdin Güden de yer aldı.