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Başkan Sarı: “Beş yıldızlı marka otel ile kazanan Amasyalılar olacak”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hayalindeki turizm kentini oluşturmak için çalışıyor. Başkan Sarı, belediye binasının arsasını satın alarak kazandırdığı alan üzerine kurulacak beş yıldızlı marka otelin çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini açıkladı.

AMASYA 11.12.2020, 15:22
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Başkan Sarı: “Beş yıldızlı marka otel ile kazanan Amasyalılar olacak”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hayalindeki turizm kentini oluşturmak için çalışıyor. Başkan Sarı, belediye binasının arsasını satın alarak kazandırdığı alan üzerine kurulacak beş yıldızlı marka otelin çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini açıkladı.

İsmini Hilton’dan alacak otel konusunda şehre gelen Ahmet Bilgin ve Tunahan Sarıtaşlı’yı misafir eden Belediye Başkanı Sarı, otel yapımında izlenecek yol, hizmete açılması ve işletilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Belediyenin kültür merkezine taşınacağını anlatan Mehmet Sarı, “Bazı birimlerimiz taşındı. Alt katlarını arkadaşlarımız tadilat yaparak böldüler. Üst kısmına bir kat attık. Yakın zamanda belediyemizi boşaltıyoruz. Başkanlık makamını da eski yeri olan zabıta müdürlüğü binasına götürüyoruz. Bu fikirler herkese hoş gelmeyebilir. Ama emin olun bunun sonunda kazanacak olan Amasyalılardır. Oteli olanlar bu durumu abes bulabilir. Ama emin olun 5 yıldızlı otelin yapımı ile onun da otelinde yer kalmayacaktır. Bu şehrimize turizm gelecektir. Bu şehre turist gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Bilgin ve Tunahan Sarıtaşlı da kurulacak otelin Amasya’nın turizmine büyük katkı sağlayacağını vurguladılar. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çoban ve Hasan Şahin, Belediye Başkanı Başdanışmanı Ahmet Yenihan ve diğer yetkililer de katıldı.
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