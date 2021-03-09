Başkan Sarı, Bakan Karaismailoğlu ile alt ve üst geçit projelerini görüştü

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.

Kent merkezinden geçen karayolu üzerine yapılacak olan alt ve üst geçit projeleri hakkında Bakan Karaismailoğlu ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Sarı, yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da yer aldı.