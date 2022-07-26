Başkan Sarı açıkladı: Genç dostu şehir ödüllü Amasya’da mahallelere 17 semt sahası kurulacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Genç dostu şehir ödüllü Amasya’da spor yatırımları çerçevesinde mahallelerde 17 adet semt sahası kurulacağını açıkladı.

Genç dostu şehir ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığını hatırlatan Belediye Başkanı Sarı, “Eylül ayında bu alanların oluşması için inşaatlarına başlayacağız. Aşağı yukarı her mahallede toplamda 17 adet semt sahası kuracağız. Voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi gibi çeşitli branşlarda kurslarımızı bu sahalarda halkımız ile buluşturacağız. Biz ne yapıyorsak tek arzumuz şudur ki evlatlarımıza, yavrularımıza müreffeh, aydınlık bir Amasya bırakabilmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Hayata geçirilen ’Sosyal Gençlik Hareketi Projesi’ çerçevesinde ücretsiz yüzme kursuna gidecek çocuklar için alınan ekipmanlardan veren Başkan Sarı, “Gençlerimizin, bu çağın bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, kötü alışkanlıklardan uzak spora yatkın, Türk milletinin var olan değerlerini özümsemiş bir nesil olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Her zaman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi cumhuriyet siz gençlere emanet. Bugünün çocukları yarının gençleri olacaklar. Sizler bu yüzden bizlerin umudu hayali ve geleceğisiniz” diye konuştu.

Yoğun girişimleri sonucu inşasına başlanan marka otelin hizmete girmesiyle kente turist akını yaşanacağını vurgulayan Mehmet Sarı, “Akdağ suyu, hidroelektrik santrali, teleferik çalışmalarımız ile birlikte yapımı devam eden Hilton otelimiz ile birlikte Amasya’mıza turist yoğunluğu yaşanacak. Kimi hanımlar gözleme yapacak kimi kestane satacak kimi tuhafiye dükkanını işletecek ve Amasya’mız yabancı para ile tanışacak. Hilton otelimiz de önümüzdeki sezon açılacak. Geçen hafta Amasya’mızda hiçbir otelde yer yoktu. Otelimiz açıldıktan sonra ise şehrimize gelen tüm misafirler ile önümüzdeki yıllarda oturmaya yer bulamayacak kadar turizmde ilerleyecek. Bunların tümü Amasya’ya ekonomi sağlayacak. Bu gelişmeler çocuklarımızın daha iyi okuyabilmesi, aydınlık yarınlara kavuşabilmesi adına imkan sağlayacak. Herkes bilsin ki bizim kimseye verilemeyecek bir hesabımız yok ve veremeyecek hesabımız yoktur. Biz ne yapıyorsak fakir fukara için yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza müreffeh bir Amasya bırakabilmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.