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Başkan Saatcı: "Çiftçilerimize hizmet yarışında bende varım"
AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA SAATCI
AMASYA 18.09.2020, 18:08
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Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanlığı için adaylığını açıkladı.
Başkan Saatcı açıklamasında, “Halen sürdürdüğüm Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı görevinde iken 09.04.2020 tarihinde S.S. Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifine bu kutsal görevi ifa etmek ve kooperatifi seçime götürmek için kayyum olarak atandım. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte S.S. Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifini ve Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. eski günlerine getirebilmek ve daha ileriye götürebilmek için çalışmaktayız. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan S.S. Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanlığına adayım” dedi.
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