Başkan Öztürk: “Taşova’mız hizmette kabuk değiştiriyor, çağ atlıyor”
TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM ÖZTÜRK, HİZMET NOKTASINDA BELEDİYE PERSONELİNİN BÜYÜK EMEK VERDİĞİNİ BELİRTTİ. GAYRETLERİNİN YADSINAMAZ OLDUĞU MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR EDEN BAYRAM ÖZTÜRK, “BELEDİYECİLİKTE 9.UNCU YILIMIZ. ALLAH’A HAMD OLSUN GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK. TAŞOVA’YI HEP SÖYLÜYORUZ. KABUK DEĞİŞTİRİYOR. HAKİKATEN TAŞOVA ÇAĞ ATLIYOR” DEDİ.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, hizmet noktasında belediye personelinin büyük emek verdiğini belirtti. Gayretlerinin yadsınamaz olduğu mesai arkadaşlarına teşekkür eden Bayram Öztürk, “Belediyecilikte 9.uncu yılımız. Allah’a hamd olsun güzel günler geçirdik. Taşova’yı hep söylüyoruz. Kabuk değiştiriyor. Hakikaten Taşova çağ atlıyor” dedi.
Belediye çalışanları ve aileleriyle iftar programında bir araya gelen Başkan Öztürk, “Dünden çok daha fazla gelişmiş ilerlemiş bir Taşova’da hepiniz yaşıyor ve görüyorsunuz. Bun da hepinizin katkısı var. Bundan 10 yıl önce muhakkak geçmişteki belediye başkanlarımızın çok güzel hizmetleri olmuştur. Ama son 9 yılda yaptığımız hizmetler, geçmişte yapılan hizmetlerden çok daha fazladır” diye konuştu.
Taşova’nın geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Öztürk, “İnşallah bizler daha nice yapacağımız çalışmalarla Taşova halkına hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.