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Başkan Öztürk sporcularla

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gençlik Merkezi kursları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

AMASYA 14.10.2021, 19:23
Başkan Öztürk sporcularla

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gençlik Merkezi kursları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Taşova Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki açılan güreş branşı, Gençlik Merkezi koordinesinde çalışmalarına başladı. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, antrenman yapan geleceğin şampiyon sporcularını ziyaret etti. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Gençlik Merkezi Müdürlüğü içerisinde yer alan bu tesisimizde çocuklarımızın boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak için kurslar açtık. Bu tesisimizde 30 evladımız kurslardan istifade ediyor. Ben kurslarımıza katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Biz daha sporcu, sağlıklı bir nesil yetişmesi için bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra sporcu çocuklarla sohbet ederek Taşova için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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