Son Dakika
Rusya’nın ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya’yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dış
Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, iş yeri ve esnaf ziyareti yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bu kez de sanayi esnafıyla bir araya geldi.
AMASYA 14.02.2022, 15:41
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, iş yeri ve esnaf ziyareti yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bu kez de sanayi esnafıyla bir araya geldi.
Küçük Sanayi Sitesi esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Öztürk, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyaretleri esnasında iş yeri sahipleri ile işçilere bir istekleri olup olmadığını da soran Öztürk, talep ve önerileri dinledi.
Misafirperverliklerinden dolayı sanayi esnafına teşekkür eden Başkan Öztürk, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Sanayi esnafı, samimi anların yaşandığı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Öztürk’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.