Başkan Öztürk, sanayi esnafının yanında

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, iş yeri ve esnaf ziyareti yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bu kez de sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Öztürk, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ziyaretleri esnasında iş yeri sahipleri ile işçilere bir istekleri olup olmadığını da soran Öztürk, talep ve önerileri dinledi.

Misafirperverliklerinden dolayı sanayi esnafına teşekkür eden Başkan Öztürk, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Sanayi esnafı, samimi anların yaşandığı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Öztürk’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.