Başkan Öztürk, sağlık çalışanlarıyla buluştu

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova Devlet Hastanesi çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirten Bayram Öztürk, "Hekimliğin ve bütün olarak da sağlık çalışanlarının ne kadar önem arz ettiğini, onların özlük haklarının, mutsuz çalışmamaları konusunda yapılabileceklerin ne kadar önemli olduğunu bu süreç bir kez daha bize ispatladı. Bu kutsal ve onurlu görevi yapan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başta ilimiz ve ilçemizde olmak üzere ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Öztürk’ün tatlılardan ikram ettiği ziyarette eşi Kevser Öztürk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Akgül ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Kavi de yer aldı.