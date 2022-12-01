Başkan Öztürk: "Halkımız için en iyisini yaptık"

Kısa süre önce açılan “Taşova Yöresel Ürünler Kapalı Pazar Yeri”ni ziyaret eden Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Pazar yerleri ticarette önem arz etmektedir. Taşova’nın böyle bir pazar yerine ihtiyacı vardı. Biz de halkımız için en iyisi ne ise onu yaptık" dedi.

Doğu Mahallesi üzerinde yapımı 1 yıl süren 3 bin 420 metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar yeri “Taşova Yöresel Ürünler Kapalı Pazar Yeri” olarak faaliyetine kısa süre önce başladı. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, mahallede hizmete giren semt pazarını ziyaret etti. Tezgahları tek tek dolaşan Başkan Öztürk, esnafla sohbet ederek ’hayırlı işler’ dileğinde bulunarak, pazar esnafının yanı sıra alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

“Pazar yerleri ticarette önemli”

Pazar yerini yapım aşamasından bittiği güne kadar ziyaret eden Belediye Başkanı Bayram Öztürk, halkın memnun olduğu durumda kendilerinin de mutlu olduklarını belirterek, “Pazar yerleri ticarette önem arz etmektedir. Taşova’nın böyle bir pazar yerine ihtiyacı vardı. Biz de halkımız için en iyisi ne ise onu yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Pazar yerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza bereket ve bol kazanç getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kapalı dükkanların yanı sıra çok sayıda köylü ve pazarcı esnaf da tezgahlarını açarak Taşova’nın yöresel ürünlerini satabiliyor. Sadece perşembe günleri faaliyet gösteren kapalı pazar yerinde tamamıyla organik ve yöresel olan ürünler, tüketicilerle buluşuyor.