banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Başkan Köse: “Bayram alışverişinizi yerel esnaftan yapın”

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, vatandaşlara bayram alışverişini yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.

AMASYA 06.07.2022, 11:20
Başkan Köse: “Bayram alışverişinizi yerel esnaftan yapın”

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, vatandaşlara bayram alışverişini yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.

Salgın sürecinde ayakta kalma mücadelesi veren yerel esnafların kent ekonomisinin can damarı olduğunu belirten İsa Köse, “Bayram alışverişlerimiz ile esnafımıza destek olalım. Bereketini beraberinde getiren Kurban Bayramı alışverişi ile Amasya’mızın yerel esnafımıza rahat bir nefes aldıralım” diye konuştu.

Köse, “Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı’nın Amasya’mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine esenlikler getirmesini diliyorum. Halkımızın, esnafımızın bayramını yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu