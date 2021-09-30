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Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

Amasya’nın Suluova ilçesinde ilkbahar aylarında çiçek açan armut ağacının sonbaharda çiçek açması şaşırttı.

AMASYA 30.09.2021, 16:55
Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

Amasya’nın Suluova ilçesinde ilkbahar aylarında çiçek açan armut ağacının sonbaharda çiçek açması şaşırttı.

Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması ve yaz aylarında meyvelerinin toplanması gereken armudun eylül ayında çiçek açması görenlerin dikkatini çekti.

İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde meyvecilikle uğraşan Yılmaz Keten, “Elma toplamak için geldiğimiz bağda armut fidanının çiçek açtığını gördük. Ya armut ağacı mevsimleri şaşırdı ya da biz” dedi.

Keten, “Olağan mevsim koşulları dışında gelişen, baharı andıran hava durumu ve çevre koşulları nedeniyle eylül ayında birçok meyvenin çiçek açmasına alışığız. Ancak ilk defa bölgemizde armut ağacının çiçek açtığını gördük” diye konuştu.

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