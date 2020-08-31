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Amasya’nın yeni Millî Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, görevine başladı

BAŞTA EĞİTİM ALANINDA OLMAK ÜZERE ÜLKELER ARASINDA SÜREKLİ YENİLEŞME VE GELİŞME EĞİLİMİNİN DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA YENİ TEKNOLOJİ AMACINA YÖNELİK SINIRSIZ BİR REKABETİ DE HIZLANDIRDIĞINI ANIMSATAN ÖMER COŞKUN, “BİR ÜLKENİN KALKINMIŞLIK DÜZEYİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN EN ÖNEMLİ ÖLÇÜTLERDEN BİRİ, O ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU İNSAN KAYNAKLARININ NİTELİĞİDİR. EKONOMİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU İŞGÜCÜNÜ YETERLİ SAYI VE NİTELİKTE YETİŞTİRMİŞ OLAN ÜLKELERİN, GELİŞMİŞ ÜLKELER OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR. ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMA GÖRE DAHA İLERİ NOKTALARA GİTMESİNİN VE TOPLUMSAL REFAHI SAĞLAMASININ YOLU EĞİTİMDEN GEÇMEKTEDİR. CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE EĞİTİM ALANINDAKİ MİLLÎ HEDEFLERİMİZİN BELİRLENDİĞİ 2023 VİZYONUNA ULAŞABİLMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ. MİLLÎ EĞİTİM BAKANIMIZ PROF. DR. SAYIN ZİYA SELÇUK'UN KAMUOYU İLE PAYLAŞTIĞI 2023 VİZYON BİLDİRİMİ BELGESİNDE ELE ALINAN GELİŞİM ALANLARINI İLİMİZ STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ İLE BÜTÜNLEŞTİRECEĞİZ” DİYE KONUŞTU.

AMASYA 31.08.2020, 17:20
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Amasya’nın yeni Millî Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, görevine başladı

Amasya’nın yeni Millî Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, görevine başladı.

8 bin yılın üzerindeki tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentte bilim adamları, sanatkârlar ve şairler yetiştirerek şehzadelerin eğitim gördüğünü anımsatan Milli Eğitim Müdürü Coşkun, “İlimizin geçmişine yakışır, kaliteli eğitime erişim ve yaşam boyu öğrenmeye ek olarak yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmış bireyler yetiştirmek sorumluluğunun ve öneminin farkındayız. Amasya’mızın eğitim alanında hak ettiği değere ulaşabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimi bildirmek isterim” dedi.

Başta eğitim alanında olmak üzere ülkeler arasında sürekli yenileşme ve gelişme eğiliminin daha fazla bilgi, daha yeni teknoloji amacına yönelik sınırsız bir rekabeti de hızlandırdığını anımsatan Ömer Coşkun, “Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünü yeterli sayı ve nitelikte yetiştirmiş olan ülkelerin, gelişmiş ülkeler olduğu görülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma göre daha ileri noktalara gitmesinin ve toplumsal refahı sağlamasının yolu eğitimden geçmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitim alanındaki millî hedeflerimizin belirlendiği 2023 Vizyonuna ulaşabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ziya Selçuk’un kamuoyu ile paylaştığı 2023 Vizyon Bildirimi Belgesinde ele alınan gelişim alanlarını ilimiz stratejik yönetim süreci ile bütünleştireceğiz” diye konuştu.

Pandemi döneminde eğitim ve öğretim hizmetlerini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilediğine değinen Coşkun, “Sayın Bakanımız liderliğinde hayata geçirilen proje ve çalışmalar ile eğitim dünyasında ses getiren uzaktan eğitim faaliyetlerimiz ile öğrencilerimizin eğitim hayatlarının minimum etkilenmeleri sağlanmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi hazırlıkları sürdürülürken en değerli varlığımız olan çocuklarımız sağlık sorunu yaşamadan eğitimlerine devam edeceklerdir. İlimizdeki eğitim kurumlarından hizmet alan öğrencilerimiz Amasya’mızı ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, sportif ve bilimsel temalı birçok çalışmada başarıya imza atmış, ilimizi ve ülkemizi gururla temsil etmişlerdir. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin girişimleri daha çok desteklenecek, gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarında danışmanlık ve rehberlik hizmeti kalitesi artırılacaktır. Kurumlarımızın fiziki ve teknik şartları, uluslararası standartlara ulaştırılarak, öğrenci, öğretmen ve velilerimizin gereksinimleri giderilecektir. Tüm çabamız, en değerli varlığımız çocuklarımız içindir. İlimizde bugüne kadar görev yapan İl Milli Eğitim Müdürlerimize yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların yaptıkları hizmetlerin unutulmayacağını belirtiyor, hizmetlerin daha da artarak en kaliteli şekilde devam edeceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ve önemli olan teslim aldığım bu bayrağı ilimize yakışır biçimde taşıyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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