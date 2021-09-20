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Amasya’nın en yüksek doğal gölü kurudu

Amasya’nın en yüksek doğal gölü bölgedeki kuraklıktan etkilenerek kurudu

AMASYA 20.09.2021, 15:21
Amasya’nın en yüksek doğal gölü kurudu

Amasya’nın en yüksek doğal gölü bölgedeki kuraklıktan etkilenerek kurudu

Amasya’nın Akdağ bölgesinde bulunan ve çok az bilinen, ilgili kayıtlarda adı dahi geçmeyen, 1900 rakım yüksekliğindeki Kara Ömer Dağı, Yemişdüzü Yaylası mevkiinde oluşmuş, 20 dönüm büyüklüğündeki "Koca Göl" bölgedeki kuraklıktan etkilenerek kurudu.

Jeolojik yapısı bilinmeyen ve hiç bir kaynak tarafından beslenmeyen, tamamen kar suları ve yağmur suları ile oluşan "Koca Göl" Akdağ bölgesinde güney doğu, kuzey batı istikametinde uzanan ve Samsun, Amasya il sınırı hattını oluşturan Kara Ömer dağları üzerinde bulunan iki doğal gölden en büyüğüdür.

Akdağ kaynak sularının çıktığı, Taşova sınırları içindeki "Boraboy Gölü’nün" de bulunduğu bu bölgemiz Amasya şehir merkezine ve Ladik gölü ile birlikte birçok bölgeye su veren kaynakların bulunduğu su havzasıdır.

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