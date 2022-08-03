Amasyalılar Yeşilırmak’ın çehresini değiştirecek

Amasya’ya hayat veren Yeşilırmak nehrinin çehresinin değişerek yemyeşil akması için Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi’nin öncülüğünde planlanan projede ırmak yatağında çalışmalar başladı.

Kunç köprü mevkiinde iş makinelerinin çalıştığı alanda inceleme yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, projeye ilişkin açıklamada bulundular.

Vali Masatlı, projeyle Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak’ı cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Amasya-Taşova karayolu köprüsünden başlayarak Şirin köprüsüne kadar kılavuz kanallı yatak düzenlemesi yapılmasının planlandığına değinen Masatlı, Kunç köprü ile İstasyon köprü arasında kalan bölümün ise sit alanı olduğundan proje dışında tutulduğunu söyledi.

Amasyalılara söz verdikleri bir projeye daha başlamanın yaşadığını vurgulayan Belediye Başkanı Sarı ise, “Seçim beyannamemizde dile getirdiğim gibi Yeşilırmak yemyeşil akacak. İçerisinde doğal hayvan beslenme alanları olacak. Vatandaşımız burayı seyretmekten keyif alacak ve ırmak kenarında huzur bulacaklar demiştik. 2 sene süren pandemi dönemi ardından proje için kolları sıvadık” diye konuştu.

Projenin temizlik ve değişimi içerdiğine vurgu yapan Sarı, “Yükselti ekleyerek ırmağın yapısını bozmadan kanal içerisine alıyoruz. Oturma ve yürüyüş alanlarıyla dört dörtlük bir projeye imza attığımız düşüncesi içerisindeyim. Türkiye’deki en uzun ırmak ıslahı konusunda en yeni en güzel ve paylaşımcı bir proje olarak da sadece Amasya’mızın Yeşilırmak projesi vardır. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günün tarihi Amasya için bir milattır. Amasya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İncelemede AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak da yer aldı.