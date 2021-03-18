Amasyalı gazilere ’Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ verildi

Amasya’da dört gaziye devlet övünç madalyası ve beratı düzenlenen törenle verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Gaziler Fazlı Hakan Baykara, Serkan Köse, Serkan Güney, Cihat Kılıç, madalya ve beratlarını veren Vali Mustafa Masatlı, “Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetlerdir” dedi.

Gazi Serkan Güney’in oğlu Kılıçarslan ile de yakından ilgilenen Masatlı, “O da babası gibi kahraman olacak” ifadelerini kullandı. Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı da katıldı.