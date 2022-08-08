Amasyalı Ela Türkiye üçüncüsü oldu

6-7 Ağustos 2022 tarihinde Ankara’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Amasyalı sporcu Ela Kurt, Türkiye üçüncüsü oldu.

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Ela Kurt’un antrenörü Serdar Kılıç, “Bizleri hem gururlandırdı hem de umutlandırdı. Gelecekte ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edecek inşallah. Sporcum Ela Kurt’u tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Türkiye üçüncüsü Ela Kurt, “Hedefim Türkiye şampiyonu olmaktı, daha çok çalışıp bunu başaracağım. Bana desteğini hiç esirgemeyen antrenörüm Serdar Kılıç’a ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Üçok: “Sporcularımızın daima arkasındayız”

Suluova Belediye Başkanı ve Suluova Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Üçok ise sporcu Elayı tebrik ederek, "Suluovalı sporcularımız, kazandıkları başarılarılar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Suluova Belediyespor Kulübü sporcumuz Ela kızımızı da tebrik ediyorum. Ela kızımız gibi kulübümüzden yetişen birçok sporcumuz inşallah daha birçok başarı ile bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Sporcularımıza inanıyoruz, onlara güvenimiz tam. Başarıları daim olsun, biz her zaman arkalarındayız” şeklinde konuştu.