Amasya’dan toplanan yardımlarla İdlib’deki çadırlar ilaçlandı
AMASYA’DAN TOPLANAN YARDIMLARLA İDLİB’DEKİ ÇADIRLAR İLAÇLANDI
Amasya’nın Merzifon ilçesinden toplan yardımlarla Suriye’nin İdlib kentindeki kırsalda yer alan kamplardaki çadırlar, haşerelere karşı ilaçlandı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Merzifon Temsilcisi Muhammed Yavuz Çintaş, ilaçlama yapılmadığı zaman çadırlarda yaşayan çocukların sıtma hastalığına yakalanarak ağır hastalıklar geçirdiğini söyledi. İlaçlama yapılmadığında çocukların ağır hastalıklara yakalandığını belirten Çintaş, “Merzifon’daki bağışçılarımızdan ilaçlama için bağışta bulunan kardeşlerimiz oldu, Allah hepsinden razı olsun. Burada bulunan kamplardaki çadırlarda sineklere, haşerelere, yılan ve akreplere karşı ilaçlama yaptıracağız. Maalesef burada ilaçlama yapılmadığından dolayı çocuklarımız haşeratlardan dolayı sıtma hastalığına yakalanmakta ve bundan dolayı da ağır hastalıklar geçirmektedir. İnşallah biz de buradaki kardeşlerimiz için çadırlarda ilaçlama çalışması yaptırıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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