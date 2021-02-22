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Amasya’daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ele alındı

Amasya’da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği tarım üst kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı, “Tarım ve hayvancılıkta Amasya için öngörülen 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacağız” dedi.

AMASYA 22.02.2021, 08:51
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Amasya’daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ele alındı

Amasya’da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği tarım üst kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı, “Tarım ve hayvancılıkta Amasya için öngörülen 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacağız” dedi.

Tarım sektörünün Amasya ekonomisinin sac ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Vali Masatlı, “Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir bölgede bulunmaktayız. Bu yoğun faaliyetlerin bir tezahürü olarak kişi başına düşen tarım hasılası bakımından Türkiye ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Tarımda yapacağımız dönüşümle sanayi hasılamızda da önemli ölçüde artışlar olacaktır. Bu noktada önemli olan tarım ürünlerimizi sanayiye entegre etmek ve farklı mamullere dönüştürebilmektir” diye konuştu.

Göreve geldiğinde ilk olarak sektörün ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ederek çözüm üretmek için paydaş kurum ve kuruluşların içinde yer aldığı tarım üst kurulunu oluşturduğunu hatırlatan Mustafa Masatlı, “Bu kurulla birlikte tarım ve hayvancılık alanında Amasya için neler yapabiliriz, kendi imkânlarımızı en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz bunu değerlendirme fırsatı yakaladık. Yaptığımız tespitlerin ardından en önemli ihtiyacımızın sulama olduğunu gördük. Dünyada tarımsal üretimleri üst seviyelerde olan ülkelere baktığımızda, bu başarıyı doğru ve verimli sulama ile başardıklarını görmekteyiz. Bunun sonucunda ilimizin tarımsal sulama gereksinimlerini ve potansiyelini ilgili kurumlarımız tespit ederek, bir rapor haline getirdiler. Bu raporu da Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza arz ettik. Bu kapsamda İl Özel İdaremizin tarımsal sulamaya ayırdığı bütçeyi 2021 yılında en az 4 kat arttırıyoruz. 2020 yılında Özel İdaremizin yaptığı çalışmalarla 600 hektarlık bir alanda sulu tarıma geçilirken, bu yıl yapacağımız yatırımlarla 2500 hektarlık bir alanda daha sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sulama çalışmalarının yanı sıra yağış azlığından dolayı kuraklıkla karşı karşıya gelinen bu dönemde sulama gereksinimi daha az olan bitkilerin ekimini teşvik edeceklerini anlatan Masatlı, “Bu proje için İl Özel İdaremiz ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ciddi ölçüde bir kaynak ayırmışlardır. Yine bölgemizde üretimi yapılabilen ve pazar değeri yüksek ürünlere yoğunlaşıyoruz. Bildiğiniz gibi talep görmeyen bir ürün için yapılan yatırım gereksizdir. Bu yüzden yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan talep gören, katma değerli ürünleri teşvik edeceğiz. Yine bu yıl misket elması, cennet hurması, incir ve ceviz üretimine ağırlık vereceğiz. Hayvancılık alanında damızlık manda dağıtımı yapağız. Küçükbaş hayvancılıkta ise üreticilerimize modern yemleme üniteleri dağıtarak bu noktada yaşadıkları sıkıntıları gidermiş olacağız. Hayvancılık alanında yapacağımız çalışmaların en önemlilerinden biri ise büyükbaş hayvanlarda buzağı atımlarını asgari seviyelere indirmek için ‘ecoli aşısı’ uygulamasıdır. Bu durum sektörün en önemli sorunlarından biridir. Aşısız gebe hayvanlarda yaşanan buzağı ölümleri milyonlarca liralık zarara yol açmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altında alan salgında tarımın ne denli stratejik bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yüzden tarıma her zaman öncelik vererek, tarımla birlikte sanayileşeceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ilimizin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği geliri arttırmak ve özellikle kırsalda yaşayan insanımızı kalkındırmak içindir. Yapacağımız çalışmalarda daima sizlerin önerilerine açığız. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla Amasya’mızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili kurum yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin tarafından ilde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları da sektörel sorun, talepleri ile çözüm önerilerini aktardılar.
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