Amasya’da zabıta ekiplerinden marketlerde etiket denetimi
VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ŞEHİR MERKEZİNDE GEREKLİ KONTROLLERİN SIKLIKLA YAPILDIĞINI BELİRTEN AMASYA BELEDİYE BAŞKANI DR. BAYRAM ÇELİK, “KONTROLLERDE İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA RUHSATLARI, HİJYEN BELGELERİ, TEMİZLİK, KASA FİYATI, RAF FİYATI GİBİ BU TÜR DENETİMLERE AĞIRLIK VERİYORUZ. UNLU MAMULLER SATAN İŞLETMELERDE ÖZELLİKLE EKMEKLERİN GRAMAJINDA HASSASİYET GÖSTERİYORUZ” DEDİ. ESNAFIN DA GEREK ETİKET, GEREKSE FİYAT UYGULAMASINDA AYNI DUYARLILIĞI GÖSTERİP KURALLARA RİAYET ETMELERİNİ İSTEYEN BAŞKAN ÇELİK, “VATANDAŞLARIN MAĞDUR EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ” DİYE KONUŞTU.
Amasya Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları hakkında kontroller yaparken etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi.
Vatandaşların mağdur olmaması için şehir merkezinde gerekli kontrollerin sıklıkla yapıldığını belirten Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, “Kontrollerde iş yerlerinin çalışma ruhsatları, hijyen belgeleri, temizlik, kasa fiyatı, raf fiyatı gibi bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Unlu mamuller satan işletmelerde özellikle ekmeklerin gramajında hassasiyet gösteriyoruz” dedi.
Esnafın da gerek etiket, gerekse fiyat uygulamasında aynı duyarlılığı gösterip kurallara riayet etmelerini isteyen Başkan Çelik, “Vatandaşların mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.