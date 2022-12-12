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Amasya’da zabıta ekipleri simit fırınlarını denetledi
Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından simit fırınlarına yönelik gramaj ve genel temizlik denetimi yapıldı.
AMASYA 12.12.2022, 18:52
Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından simit fırınlarına yönelik gramaj ve genel temizlik denetimi yapıldı.
Denetimlerde halk sağlığını tehdit edecek düzeyde koşullara rastlanılmazken, bu tip kontrollerin artarak devam edeceği bildirildi.
Zabıta müdürü Murat Yörükoğlu, fırın sahipleri ile çalışanlarından faaliyetlerini bu duyarlılıkla sürdürmelerini istedi.