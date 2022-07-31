Amasya’da yapılan yatırımları incelediler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Amasya’nın Taşova ilçesindeki yatırımları inceledi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kalkınma Ajanları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile Taşova’ya yapılan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra Türkiye’nin turizm cenneti olarak adlandırılan Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nı ziyaret etti. Barış Yeniçeri, bu alana yapılan yatırımlar hakkında Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ten bilgi aldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Barış Yeniçeri’ye coğrafi işaret tescili “Taşova çiçek bamyası”nı hediye etti.

Ziyarete Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün yanı sıra Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, OKA Amasya Yatırım Destek Koordinatörü Erdin Güden ve OKA Amasya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Murat Şimşek eşlik etti.