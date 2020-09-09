Amasya’da UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi için iş birliği protokolü imzalandı

Amasya’nın tarihi zenginliklerinin vitrini konumundaki ‘Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Amasya Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bimarhane’de düzenlenen imza törenine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile protokol üyeleri katıldı.

Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın sınırları ve etki alanı içerisinde tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerleri korumak, geliştirmek, ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak için alan yönetim planının hazırlanması ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması konularındaki iş birliğini içeren protokol, Başkan Sarı ile Genel Müdür Yazgı tarafından imzalandı.

Vali Masatlı, “Amasya, binlerce yıllık tarihe sahip olan ve tarihin hemen hemen her döneminden birtakım eserler barındıran bir kültür şehridir. Medeniyet ve kültür şehrine yakışanda geçmişine, tarihine, kültürüne sahip çıkmaktır” dedi.

2015 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yapılan değerlendirme sonucunda Amasya, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın dünya miras geçici listesine kaydedildiğini anımsatan Vali Masatlı, “Tarihi eserleri ve kültürel zenginlikleriyle Orta Karadeniz’in parlayan yıldızı Amasya, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne girmeyi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle 8 bin 500 yıllık tarihiyle 14 medeniyetin tamamına ev sahipliği yapmış, tarih, kültür, sanatın buluştuğu Amasya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini adeta çağlar arası yolculuğa çıkarmaktadır. Bu ilin güzelliklerini sadece bizim bilmemiz yetmiyor. Bizim bilmemiz ve gelecek nesle aktarmamız gerekiyor. UNESCO, dünya çapında önemli bir kuruluş. Önemli bir kitle bu oluşumu takip ediyor. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi ile birlikte Amasya’mızın sorumluluğunun artacağını ve UNESCO sürecinde herkese çok önemli görev düştüğünü unutmamalıyız. Bu manada Amasya üzerine büyük bir görev almış durumdadır. Başlangıçtan daha fazla bir gayret ve çaba gerektiren bir sürecin içerisindeyiz. Burada bütün şehre görev ve sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu herkesin paylaşması, omuzlaması gerekiyor ki Amasya’mız bunun üstesinden gelebilsin. Bizler değerlerimize sahip çıkarak yaşayan hazinelerimizi koruyarak, kadim geçmişimiz ve kültürümüzde çok önemli yer tutan kıymetli eserlerin geleceğe aktarılmasında önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

Masatlı, kültürel mirasın korunması ve ihyasıyla ilgili vermiş oldukları talimat ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sarı konuşmasında Amasya’nın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesiyle gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacağını ve ilin ekonomisinin turizmde önemli ivme elde edeceğini ifade etti.

Türkiye’nin sahip olduğu kültür varlıklarının dünya literatüründe hak ettiği şekilde temsil edilmesine destek olmak için çalıştıklarına değinen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın geçici listeden daimi listeye alınması noktasında üzerilerinde düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Genel Müdür Yazgı, Amasya’yı hem kültür anlamında hem turizm anlamında hak ettiği yerlere ulaşması anlamında gayret göstereceklerini belirtti.