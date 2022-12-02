Amasya’da tarihi çeşmeler restore ediliyor

Şehzadeler şehri Amasya’da ecdat yadigarı tarihi çeşmeler Amasya Valiliği tarafından restore ettiriliyor. 3 çeşmenin restorasyonu tamamlanırken 8 çeşmenin daha elden geçirilmesi planlandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Kapıağa çeşmesi, Enderun çeşmesini ve Narlıbahçe Çeşmesini restore edip tekrar suyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türk-İslam medeniyetinin imar ve ihya medeniyeti olduğunu belirten Vali Masatlı, “Bu topraklarda yüzyıllardır hüküm süren ecdadımız, kadim şehir Amasya’mızı imar etmiş, onlarca camiyi, hamamı, köprüyü, bedesteni ve çeşmeyi bizlere miras bırakmıştır” diye konuştu.

Suyun tüm canlılar ve doğa için bir yaşam kaynağı ve bereket sembolü olduğuna işaret eden Mustafa Masatlı, “Bu yüzden ecdadımız şehrimizi başta insanlar olmak üzere, tüm canlılara su temin eden çeşmelerle donatmıştır. Bizde bu mirasın içerisinde yer alan ve ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan 11 tarihi çeşmeyi ihya etmek için İl Özel İdaremiz kanalıyla gerekli hazırlıklara başlamıştık. Bu üç çeşmenin restorasyonu için yaklaşık 420 bin TL harcanmış olup, diğer 8 çeşmenin restorasyonları da belirlenen çalışma takvimi çerçevesinde tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.

Açılış programında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak ile diğer yetkililer de yer aldı.