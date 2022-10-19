Amasya’da tahıl yüklü tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan Tokat yönüne giden S.B yönetimindeki 20 AAU 153 plakalı tır, sabah saatlerinde Çengelkayı mevkiinde boş tarlaya devrildi.

Tırın dorsesindeki tahıl dolu çuvallar yere dökülerek etrafa saçıldı. Sürücü S.B ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Göğsündeki ağrı nedeniyle olay yerine gelen ambulansla Turhal Devlet Hastanesine götürülen sürücü yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.