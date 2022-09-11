Amasya’da serada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Amasya’da bir köyde serada çalışırken elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılca köyünde 41 yaşındaki Zekeriya Yüce kendilerine ait sebze serasını onarmaya çalıştığı elektrik akımına kapıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yüce’den haber alamayan yakınları seraya geldiklerinde yerdeki cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri genç çiftçinin öldüğünü belirledi. Yakınları büyük üzüntü yaşarken cenaze jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.