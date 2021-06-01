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Amasya’da sel ev ve ahırlara zarar verdi

Amasya’da sağanak sonrası oluşan sel, bazı ev ve ahırlarda zarara yol açtı.

AMASYA 01.06.2021, 15:31
Amasya’da sel ev ve ahırlara zarar verdi

Amasya’da sağanak sonrası oluşan sel, bazı ev ve ahırlarda zarara yol açtı.

Vali Mustafa Masatlı, merkeze bağlı Boğaköy’de evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına da nezaret eden Vali Masatlı, devletin tüm imkanlarıyla halkın yanında olacağını vurguladı. Ayrıca ekili alanları ve meyve bahçeleri zarar gören üreticilere gerekli desteğin sağlanması için Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine talimatlar verdi.

Yolyanı köyünde şiddetli yağış ve doludan zarar gören tarım arazilerini yerinde inceleyen Masatlı, hasar tespit çalışmalarına da refakat etti.
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